隨著疫情趨減平緩，台灣影視圈三大盛事「三金」金曲獎、金鐘獎、金馬獎，目前已有兩項得以實體舉辦，昨晚(10/2)金鐘獎頒獎典禮在國父紀念館舉行，綜藝、戲劇獎項看點滿滿，但可能典禮歷時漫長，被曝光多數藝人看完跟自己相關的獎項就走了，剩入圍綜藝節目主持人獎的馬世芳坐到最後，而他甚至沒得獎。

本屆金鐘獎頒獎典禮，在盡可能精準地的控制下，最終於晚間11點46分結束，超時16分鐘，但即便幾乎準時結束，整個頒獎典禮歷時也要一整個晚上，國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚事後就在臉書曝光「漏網鏡頭」，表示綜藝類獎項一頒完，「藝人全散了」。

藍祖蔚臉書po文。(翻攝自藍祖蔚臉書)

他表示，這回金鐘獎頒獎典禮的安排，是「綜藝坐左邊，戲劇坐右邊」，將戲劇類得大獎放在壓軸，也導致綜藝獎項大致頒完後，藝人紛紛離席，但有一個人沒走，就是知名廣播人、節目主持人馬世芳，他以《音樂萬萬歲》節目入屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，而即使自己入圍的獎項已頒完，他也遺憾沒能拿獎，但仍堅持待滿整場頒獎典禮，讓藍祖蔚大讚「敬業」。

對於典禮時間太長導致藝人待不住的情況，藍祖蔚也提出思考方向，吐露：「戲劇綜藝要分家？要分兩天頒獎嗎？好題目、大題目，影視局加油」，事後這篇文章被主角馬世芳看見了，他轉貼了該文，笑呼：「其實是難得來看明星，捨不得走啦…」，為人相當謙虛。