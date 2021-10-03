國民黨台北市議員王鴻薇表示，自己日前接到一個房屋稅籍構造與登記不符追稅問題的陳情，細查原因發現是因過去測量技術能力的不足，有些登記的構造當時都較為草率，就這麼積非成是，有些房子可能登記錯誤將近30、40年，她認為，歷史共業不該百姓承擔。

王鴻薇1日在臉書發文表示，今年4月，辦公室收到一位民生社區的潘小姐陳情，說台北市稅捐稽徵處通知，民眾過去登記構造不符合登記實際狀況要追稅5年，嚇得趕快找她了解。

細查原因，王鴻薇指出，原來是因為過去因為測量技術能力的不足，有些登記的構造當時都較為草率，就這麼積非成是，有些房子可能登記錯誤將近30、40年，在台北市這樣的狀況大多集中在中山區跟松山區約400多件，其中民生社區總共大約接近200多件，這些民眾要被追繳五年的相關房屋稅。

王鴻薇稱，台北市稅捐稽徵處表示，中央認定民國73年7月1日之前登記錯誤是有一定理由，不會再追5年的房屋稅，辦公室也馬上致電潘小姐不用擔心，更重要的是也讓這些符合規定的民眾，鬆一口氣。

對於發生房屋稅籍構造與登記不符追稅問題，王鴻薇痛批，這當然很不合理，許多民眾，根本不會知道自己房子構造在政府認可的登記下反而是錯誤的，更多房子早已不知道轉手多少人，讓這些屋主負擔這樣的成本，並不公平，她今年上半年質詢也有開記者會跟具體質詢此事，並要求台北市稅捐稽徵處要跟中央反應，要求務必讓民眾不受影響。