兩車於南屯區東興路與大墩七街口發生衝撞，波及騎樓兩部停車的機車及社區消防送水設備、騎樓鐵桿與標誌桿等。(民眾提供)

互不相讓釀事故！台中2車4人受傷急送醫 路邊機車衰遭波及

32歲的廖姓女子，今天駕駛自小客車沿大墩七街往大墩路方向行駛，清晨近6時行經南屯區東興路與大墩七街口，與22歲的莊姓男子，駕駛租賃小客車沿東興路往大墩六街方向行駛，兩車發生碰撞後，波及騎樓兩部停車的機車及社區消防送水設備、騎樓鐵桿與標誌桿等，造成兩車4人分別受傷送醫，全案正由大墩所及交通分隊員警處理中。

警方調查，廖姓女子駕駛自小客車，沿大墩七街往大墩路方向行駛，今天清晨5時52分，行經南屯區東興路與大墩七街口時，與22歲的莊姓男子，駕駛租賃小客車沿東興路往大墩六街方向行駛，兩車發生碰撞後，波及騎樓兩部停車的機車及社區消防送水設備、騎樓鐵桿與標誌桿等。

警方指出，莊男車上還載有22歲的吳男及23歲的林男，事故發生後，廖女多處擦傷，莊男頭部受創及吳男腰部受傷、林男頭部受傷，警方將4人送往林新醫院就醫；經檢測各造駕駛人均無飲酒，酒測值均為0.00mg／d。肇事原因疑似吳女未依規定讓車，莊男未依規定減速，全案正由警方調查釐清中。