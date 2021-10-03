台南一對結婚10年左右的夫妻，丈夫阿光（化名）2020年10月某日因為燙傷要找藥膏，沒想到卻在房間抽屜裡，發現妻子小芸（化名）私藏許多保險套、用過的潤滑劑和女性用品，因而認定妻子出軌，氣得告上法院訴請離婚，但一、二審法官聽取雙方證詞後，都相信小芸的理由，最後都判決阿光敗訴。

小芸出庭時辯稱，她與丈夫都是二度走入婚姻，當初被阿光追求時，因為對方承諾會照顧她和前夫所生的子女，才會答應他的求婚，結果婚後阿光以優惠存款本金有缺口，需要她幫忙貸款借錢，卻到現在都還沒還她錢，甚至因為借不到錢而拿揮刀作勢要砍她，更偷走她的貴重首飾。

針對抽屜裡的保險套與潤滑劑等多項女性用品，小芸解釋說，之所以有那麼多種品牌，甚至有用過的痕跡，是因為親友或女兒的國外同學會到家中來借住，客房裡面都會遺留一些一次性旅遊用品，幾次累積下來才有這些東西。

她表示，每次大掃除都會將這些還能用的東西，整理收納在一起，而她和阿光名義上雖是夫妻，但早已分居，阿光自己搞不清楚情況就說她外遇，還把這件事當成訴請離婚的理由，讓她相當心寒。

法官審理後認為小芸的解釋合理，加上阿憲的家暴、未同居等情況，反而是婚姻失敗應負較大責任的一方，無權訴請離婚，因此一、二審均判他敗訴。