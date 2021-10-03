一名89歲的老太太不慎滑倒，雖然跌得不重，也無明顯外傷或骨折現象，但先是胸、腰、背、腳疼痛，接著蔓延到整個上半身，最後甚至痛到無法起床，雖四處求醫，但打針吃藥都無效，臥床2個月後到景美醫院求診，經檢查確診是骨質疏鬆引發胸椎第十二節的壓迫性骨折，經用千斤頂把垮掉的脊椎體撐起來，再打骨水泥，患者一周後已無疼痛症狀，二周後恢復到公園散步。

收治老婦人的景美醫院執行院長、骨科專科醫師莊仕勇表示，一般長者的骨頭在年紀大了以後漸漸會骨質疏鬆，因為骨質疏鬆後骨頭變得比較脆弱、所以一些輕微的不當力量，譬如彎腰搬東西或不小心輕微滑倒就可能造成脊椎體塌陷，導致壓迫性骨折。

莊仕勇表示，若已發生骨折還持續活動，已骨折的骨頭會很疼痛，並因劇痛造成生活無法自理；如果脊椎體塌陷超過原來高度的一半以上，還會造成駝背變形，這種駝背變形超過28度以上，一定要做醫療處理，以恢復脊椎體高度及矯正駝背變形，加強原先骨頭塌陷導致力量不足的地方，才能夠達到治療的效果。

目前的治療方式有三種

一、單純打骨水泥（經皮穿刺椎體成形術）

直接在塌陷的的脊椎體裡面灌入骨水泥，手術傷口極小，約莫一個針頭大小，不管是常溫、低溫或是高溫骨水泥都沒有限制。

單純打骨水泥。（圖片來源：VERTEBROPLASTY – PARDISNOOR Medical Imaging Center）

二、使用氣球輔助，再灌骨水泥（經皮椎體氣球擴張成形術）

使用氣球輔助，將可擴張的球體放入脊椎撐開後，灌入骨水泥，適用於較急性的骨折，使塌陷的脊椎體重新撐起來，恢復脊椎體的頭尾角度，對於加強脊椎的強度，可以達到很好的效果。

氣球輔助撐開的磅數，大約到150磅左右，可以撐到一定程度，但若較長時間的骨折，塌陷的部分已經長在一起，就無法使用氣球撐開。

使用氣球輔助，再灌骨水泥。（圖片來源：Kyphoplasty | Rehab My Patient）

三、用千斤頂置入，再打骨水泥的駝背成形術（椎體內置入支架）

千斤頂的設計使用鈦合金的骨材，利用支架恢復椎體高度，把脊椎體有效地撐開，對於急性或發生一段時間的骨折，只要未完全密合，都有機會用千斤頂撐開，撐開後再灌骨水泥進去，就能夠達到最大的效果。氣球擴張或是千斤頂支架都是屬於自費項目，可與您的醫師討論後，視個人狀況來選擇。