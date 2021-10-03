眼見湖人宣布4日凌晨開打的新球季首場熱身賽，包含詹姆斯、韋斯布魯克、安森尼及阿里查等人都不上場，安東尼戴維斯也只打首節，籃網乾脆「放水」放得更徹底，因為籃網總教練納許3日直接宣布，包含三巨頭在內的7名主力都不會打。

目前根據納許透露，明天的首場熱身賽包含杜蘭特、哈登、厄文、喬哈里斯、米爾斯、布雷克葛瑞芬、詹姆斯強生等7人都不會上場，籃網擺明不想太早把「底牌」全都打出，只是如此一來，明天這場熱身賽淪為兩隊替補上場磨練的消化賽事。

畢竟湖人與籃網都被看好有機會拿下新球季分區冠軍，甚至在總冠軍賽直接對上，湖人今年休兵期陣容大換血，一口氣找來韋斯布魯克、安森尼、阿里查、霍華、狄安卓喬丹等人助陣，實力看來雖有提升，年紀過大問題卻清楚曝露出來。

反觀籃網也有杜蘭特、哈登與厄文3大球星坐鎮，跟上季總冠軍公鹿都被看好是新球季東區冠軍兩大熱門球隊，不過問題仍在狀況不斷的厄文身上，因為他到現在仍然堅持不打疫苗，很有可能新球季無法在紐約主場出賽，也讓籃網相當頭痛。