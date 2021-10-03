2022台中市東南區市議員選舉，民進黨多位議員將由子女披掛上陣。正式掛出看板宣示投入選戰的市議員邱素貞的女兒、南區國光里長陳雅惠表示，面對選戰，她秉持「認真、服務」的態度，一步一腳印，爭取更多選民的支持。陳雅惠說，「最大的敵人是自己」。她不畏挑戰，勤走基層傾聽民意，她對自己有信心。

蟬聯4屆台中市議員的邱素貞，不再爭取連任，她的女兒現任國光里長陳雅惠，對服務選民深具熱忱與抱負，在地方人士鼓勵勸進下，將投入明年東南區市議員選戰，並已在1日掛出看板爭取更多曝光機會。

陳雅惠說，2022年東南區市議員選舉，各方實力堅強，競爭激烈是場硬仗，不敢掉以輕心。她戰戰兢兢，全力以赴，認真勤跑基層，加強各項服務的觸角，以「認真、服務」爭取選民的認同與支持。

1980年生的陳雅惠，亞洲大學經營管理學碩士，個性活潑開朗、樂觀進取，樂愛打羽毛球及烹飪。

陳雅惠曾任邱素貞服務處主任、南區國光社區發展協會總幹事、理事長，以及國光里愛鄰守護隊志工，經常慰問、關懷社區弱勢家庭、獨居老人，並主動贈送物資，親和力十足，很早就培養出為民服務的志向與熱忱，獲得地方好人緣。