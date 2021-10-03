網紅「四叉貓」劉宇因打完高端後自費檢驗抗體，引發軒然大波。他於9月30日接種第二劑高端疫苗，並預告將會再去驗抗體；而他也坦言，自己「玩弄了一下抗體數據」，選在抗體最低點及最高點抽血，似乎誤導不少政治人物和名嘴。

四叉貓1日在臉書表示，很多人和名嘴在討論他的抗體數值，後面的「AU/mL」不會唸，也不知道是啥單位就隨便講，甚至講成百分比，「原本35%變成907%講出來都不會覺得奇怪嗎？」

他也坦言，「我玩弄了一下抗體數據」，第一次在理論上最低點抽血、第二次在理論上最高點抽血，且故意不強調增加數字，而是說「提高25倍」，藉此成為新聞標題，其實單看907.5 AU/mL就是個中規中矩的數值，但似乎有不少政治人物和名嘴被誤導，說高端藥性強烈，隔20天抗體暴增25倍身體會受不了。

最後四叉貓提到，有人似乎不知道抗體會自己在體內增長，質疑什麼事情都沒做，抗體數值怎麼可能會變高，那些人的概念大概是「疫苗是一種固定量的消耗性武器，是讓身體用來打病毒，高端的攻擊值太低所以消耗快要多打幾劑」，對此他感到疑惑，並喊話，每個陣營都有義務對支持者們進行一些基本的醫學相關教育。