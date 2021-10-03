菲律賓總統（Rodrigo Duterte）2日宣布將退出政壇。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨（2）日宣布，任期屆滿後將退出政壇，不少菲律賓人認為他宣布退出只是選舉花招，背後可能還有戲。另外，由於他上任後雷厲風行，以強硬手段掃毒，導致約6000人喪命，他退出政壇後恐官司纏身，專家指出，屆時杜特蒂可能會支持能夠給予他保護傘的候選人。

菲律賓總統杜特蒂的總統任期即將於明（2022）年6月到期，他9月接受黨內提名，參選下屆副總統，不過多達6成選民反對，認為此舉違反憲法精神，杜特蒂也在昨日宣布不角逐副總統選舉，同時也宣布將退出政壇。

美聯社報導，杜特蒂於2016年上任後，就強硬執行掃毒，導致超過6000人死亡，而且多數死者罪行輕微，強硬的掃毒手段令西方政府及人權團體震驚，國際刑事法院（International Criminal Court）已針對菲律賓的掃毒行動展開調查，不過在ICC宣布展開調查後，杜特蒂已於2019年宣布退出法院，杜特蒂也誓言在任期結束以前「絕不配合」調查。

美聯社指出，杜特蒂退出政壇後有可能因為掃毒官司纏身，他本人7月時也坦言，擔心被告是他接受黨內提名參選副總統的原因之一。

人權觀察（HRW）認為，杜特蒂將盡其所能支持友好的繼任者，並且在退休後持續利用自己的影響力，讓自己免於所有刑事指控。

人權觀察亞洲區菲律賓部研究員孔德（Carlos Conde）表示，杜特蒂將支持「能夠給他這種保護」的候選人，在任期即將結束之時，他認為杜特蒂最關心的是「躲避侵犯人權的責任」。

香港《南華早報》旗下媒體「本週亞洲」（This Week in Asia）報導，杜特蒂宣布退出政壇可能只是選舉「花招」，不少菲律賓網友都懷疑他昨日的聲明，因為杜特蒂2015年也曾宣布要退出政壇，不久後又改變心意，表明角逐總統大選。

菲律賓大學（University of the Philippines）政治系教授法蘭柯（Jean Franco）表示，她「不會意外」杜特蒂的說詞只是選舉花招，「人們似乎認為後面還有戲，充分說明了公眾認為這可能不是最後一步。」

杜特蒂宣布不選副總統，可能為長女薩拉（Sara Duterte）參選總統大位鋪路。薩拉現任菲南大城納卯市（Davao）市長，雖然她在昨天登記爭取三度連任市長，不過她在總統大選的民調中排名第一，菲律賓選舉委員會規定，一直到11月中以前，候選人仍可以退出、推出「替補」人選，意味著薩拉仍有可能角逐總統大位。

專家指出，如果薩拉最終真的當選總統，她有可能保護父親杜特蒂免於刑事指控。

目前尚不清楚杜特蒂的政治生涯將如何變化，雖然他已表態退出政壇，但他並沒有明確說明退出的時間點。

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