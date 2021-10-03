雲林一間國中邱姓音樂老師，為人師表、卻未能恪守師生分際，竟與一名未滿14歲的女學生交往，而且一個月內發生3次性關係，還讓對方懷孕，後來少女的父親發現女兒懷孕，氣得報警提告，全案才曝光。邱男一審遭判刑3年4月，但認為已賠償70萬元，上訴請求減刑，但法官以他有「前科」為由駁回，仍可上訴。

判決書指出，邱男分別在2020年1月19日上午9時許、同年月28日下午1時15分許、同年2月12日下午1時5分許，3度帶女學生到摩鐵發生性行為，後來少女父親發現女兒懷孕，氣得報警處理。

邱男一審被判刑3年4月後認為，因當時雙方以男女朋友交往，並未違反對方意願，且犯後已賠償少女及其父親70萬元，因而提起上訴請求減刑。

但台南高分院法官表示，邱男為人師表，卻未能恪守師生分際，反圖滿足一己性慾，與少女交往、性交，進而造成少女年幼懷胎受孕，戕害其身心健全成長及其對師長信賴。此外，邱男早於2015年間，也曾因類型案件獲緩起訴，竟再以類似手法為本件犯行，因此依對未滿14歲女子性交罪，維持一審判刑3年4月徒刑。全案可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110