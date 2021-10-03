Couldn’t have said it any better @Money23Green! https://t.co/2PQZ0IaWvg — LeBron James (@KingJames) October 1 2021

勇士前鋒卓雷蒙格林最近被問到隊友威金斯拒打疫苗事件，他清楚表達出自我意見，「這是個人事務，這是個人健康與家庭事務，我感覺這件事情已經演變成為一場政治戰爭！」也讓他的好友「小皇帝」詹姆斯第一時間分享，更寫，「格林你說得太棒了！」

「有些人一直逼別人去接種疫苗，我在想你為何要逼這麼緊？你應該要尊重別人的想法與感覺，」卓雷蒙格林在訪問時表示，「我們生活在一塊自由土地上，如果你強迫別人做什麼，那不是自由，這違反美國自由精神，所以我不會跟威金斯說去打疫苗。」

只是當前美國疫情仍無平息跡象，主因在於疫苗接種率無法提升，就算各地政府都期望民眾積極接種，甚至紐約、舊金山等地都訂出嚴苛防疫規定，可是包含威金斯、厄文、畢爾、麥克波特等NBA球員仍拒打疫苗，也讓NBA能否順利開打蒙上陰影。

身為NBA指標性球星，詹姆斯不僅對於施打疫苗存疑，更在今年5月公然違反防疫規定外出，卻因享有「特權」沒被禁賽，接連做出最錯誤的示範，也讓不少美國媒體痛批詹姆斯不願幫忙阻止新冠疫情蔓延，個人形象遭受相當大的負面評價。