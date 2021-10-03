澳洲廣播公司（ABC）攝影師前往一處鱷魚公園，使用無人機拍攝紀錄片時，一隻灣鱷似乎把無人機當成獵物，突然躍出水面以迅雷不及掩耳的速度，咬住在空中飛行的無人機，並將其拖回湖底，驚險畫面讓攝影師當場不知所措。

根據《ABC》報導，攝影師赫斯特（Dane Hirst）當時正在北領地貝里瑪（Berrimah）的鱷魚公園（Crocodylus Park），為北領地鱷魚禁獵令50周年的紀錄片拍攝部分片段，不過當他操縱無人機飛過一處小潟湖時，鱷魚們似乎相當緊張，難以拍攝較長的穩定鏡頭。

直到他發現其中一隻鱷魚竟然一動也不動，甚至緊盯著無人機，「我就想，太棒了，就拍這個傢伙，牠正靜止不動，這樣我就能拍攝到一些還不錯的鏡頭」。

不料就在無人機飛越鱷魚上方時，牠卻突然從湖中一躍而起，畫面隨即見到鱷魚張開血盆大口，「緊接著，我就聽到一聲巨響，那是灣鱷以極快速度咬合時才會發出的聲音」。赫斯特低頭看向無人機遙控器，發現不僅螢幕沒畫面，連線也斷了。

由於這架無人機是《ABC》為了這部紀錄片專門購入的器材，沒想到首次「處女航」就命喪巨鱷口中，讓赫斯特心想「這下糟糕了！要怎麼跟老闆解釋。」幸運的是，2週後鱷魚公園內的工作人員在岸邊發現受損的無人機，《ABC》的技術人員也盡力搶修記憶卡內的影像資料，如今這架無人機被掛在員工辦公室的佈告欄上，「作為一個警示故事」。