台灣資深藝人龍劭華日前驚傳昏倒猝逝、享壽68歲，此一突如其來的消息震驚各界，也讓人感到生命是如此脆弱，也如此無常……；就像最後與他通電話的台灣女演員苗可麗滿懷不捨與悲傷回憶說道：「我們不是才通完話，怎麼他們告訴我你走了……」確實，人生無常，任誰也不知道明天和意外哪一個先來，真的要好好活在當下、珍惜眼前所能擁有的一切！

醫師：逾10年糖尿病舊疾恐與「傷心」有關

據了解，龍劭華本身罹患糖尿病已超過10年，近幾年儘管有按時服藥卻少有定期回診監測血糖數值；專科醫師就此表示，65歲以上糖尿病患者併發心腦血管疾病的風險本來就遠高於常人，很容易引發急性心肌梗塞，如果血糖長期控制不佳，其罹患心肌梗塞機率比常人高逾3至5倍，不得不防！

說到底，與糖尿病最息息相關的主要死亡原因，不外乎就是心腦血管疾病，而近幾年國內也有不少名人因此紛紛殞落，諸如：「小鬼」黃鴻升因為主動脈剝離、羅霈穎因為急性心臟衰竭、吳朋奉因為急性腦中風……等，還有再更早之前的劉真因為嚴重主動脈狹窄及高以翔因為心源性猝死等。