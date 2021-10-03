世新大學廣電系校友李麗芳擔任導播之作品《第16屆KKBOX風雲榜頒獎典禮》，獲得今年電視金鐘獎「非戲劇類節目導播獎」。（世新提供／林志成台北傳真）

「第56屆電視金鐘獎頒獎典禮」昨舉行，世新大學12位校友以9項作品獲12項大獎，較去年11金又多摘下1金，在戲劇節目、迷你劇集、電視電影等大獎項上，世新人幾乎席捲各大獎項。其中，世新校友曾國城更是不負眾望，奪下益智及實境節目獎，成功摘下生涯第5座金鐘！

世新圖文傳播暨出版學系畢業的曾國城，今年再度以《一字千金－鬥字英雄會》風光拿下益智及實境節目獎與主持人獎，為自己拿下第5座主持人獎。對此他興奮表示：「要謝謝的人實在太多，只好謝天。」

曾國城與世新學妹徐凱希主持的《天才衝衝衝》也入圍同個項目，最終被他獨自主持的《一字千金》打敗，他苦笑，「個人能夠打敗團體的確是有點螳臂擋車、以寡擊眾」，同時他勉勵世新學弟妹，「好好加油朝目標努力，未來的天空非常遼闊。」

曾在第40、49、54及55屆金鐘獎獲得過導播獎的世新廣電系校友李麗芳，今年再度以《第16屆 KKBOX 風雲榜頒獎典禮》奪下「非戲劇類節目導播獎」，第5度敲響金鐘！堪稱世新瑰寶的李麗芳透露，「從世新畢業以後，我一直熱愛著我的工作，一做就是40年。」

同樣身為世新廣電系校友的陳一松，擔任攝影的《福爾摩沙守護者》今年雙料得獎，一舉拿下非戲劇類節目攝影獎及自然科學紀實節目獎。他說：「我覺得每個人的能量都是無限可能的，只要你肯願意去學習、去突破自己，不要把困難的事情當作阻礙，反而應該當作成長的養分。」

除了個人獎項，世新人在今年電視金鐘獎拿下了人文紀實節目獎、自然科學紀實節目獎、綜藝節目獎、戲劇節目獎及迷你劇集獎等6大獎項。

值得一提的是在今年入圍作品中，世新廣電系去年的畢業製作作品，由客家電視台報名的電視電影《窩卡》，編劇兼導演温晴亦為世新廣電校友，負責策畫拍攝的這部電視電影，此次獲得金鐘肯定，一舉入圍電視電影、導演、男主角等三項大獎，讓做為指導教授和系主任的葉基固感到無比欣慰。