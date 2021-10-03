東非國家坦尚尼亞近日發生一起荒唐的抓姦事件，一名商人發現妻子和好友出軌，先是對妻子一陣拳打腳踢，隨後提出詭異的建議，要好友支付500萬先令（約新台幣6萬），以「購買」他的妻子，沒想到對方還真的答應，當場就把錢付清，娶走好兄弟的老婆。

綜合外媒報導，坦尚尼亞商人卡西利（Issa Kasili）近日發現妻子的行跡詭異，於是偷偷跟蹤她，沒想到居然目睹妻子和自己的好兄弟姆韋拉（Mayombi Mwela）開房間，讓他氣得衝進去抓姦。

從影片中可以看到，妻子原本拿著手提包想要離開，還一邊伸手阻擋鏡頭，卡西利見狀立刻撲過去打她，她才被迫後退，繼續和姆韋拉坐在床邊，而姆韋拉從頭到尾都沒有任何反應，只是自顧自地打電話，掛斷後發現衣服穿反了，又脫下來重新穿上。

卡西利對自己被戴綠帽感到相當氣憤，怒罵好友：「你和我老婆睡過了！你做了一直以來想做的事」，並提到妻子自從為自己生下一個孩子以後，就再也不讓他碰她，「我們的婚姻現在結束了！」，但卡西利也不是無條件放人，他要求姆韋拉支付500萬先令「購買」妻子，「把我過去花過的錢都還給我，然後帶她走，她就是你的妻子了」，而姆韋拉竟真的爽快地當場把錢付清。

影片曝光後，不少網友都感到非常震驚，忍不住直呼：「這個國家到底怎麼了？」，也有人認為妻子和姆韋拉完全沒有悔過之心，「我從沒看過有人被抓姦還可以這麼冷靜的」，此外還有網友質疑，這則新聞報導並沒有詳細的背景資料，對事件的真實性抱持懷疑態度。