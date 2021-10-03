有多起竊盜前科的李姓女子，凌晨進入號稱「和牛火鍋吃到飽」的「饌和牛」火鍋店，藉口舅媽在店裡上班，帶她進去上廁所，趁員工忙著打烊不注意之際，順手拿走茶包4包、王子麵1包，店家因該店員工並無李女舅媽，報警處理。台北地院依竊盜罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

檢察官調查，李女今年1月11日凌晨1時24分，至「饌和牛」台北旗艦店，趁店家打烊，員工疏未注意，自行到自助區拿走茶包4包、王子麵1包，現場員工見狀詢問，李女將王子麵拿出放在櫃台上，並立即下樓。

但副店長在樓下遇見李女，再次詢問李女，李女交出其餘4包茶包，聲稱是店內員工同意她拿走，副店長因店內並無李所稱員工，當場報警，由警方到場依法逮捕李女，調閱店內自助餐區監視錄影光碟後，將李女送辦。

法院審理時，李女否認犯行，辯稱因舅媽是該店員工，舅媽帶她去上廁所、裝熱水，並未偷竊，她不是監視器畫面的女生，而且拿的茶包很便宜，沒有偷東西。

副店長證稱，當天他離開店時見李女坐在1樓警衛室，形跡可疑，之後見李搭電梯上去，打電話問員工確認李是誰，員工稱看到她在店內自助區拿取茶包、泡麵，員工詢問後，李放下泡麵後下樓，他在樓下遇到李，即詢問拿了店裡什麼東西，李就拿出茶包，並稱有李姓員工說可以拿，但店內並無李姓員工，因此報警。

法官勘驗監視器畫面，發現李女確實在該店內自助區走動、查看，並伸手拿取泡麵、茶包後，放入側背包，不採信李女辯詞。法官認為，李女趁店家打烊，逕自進入店內竊取茶包及王子麵，缺乏對他人財產法益之尊重，考量李女先前已有多次竊盜前科紀錄，判處拘役10日。