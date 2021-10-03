現在各校幾乎都有視聽教室，但面臨設備老化問題。教育部國教署109年實施國中小學「視聽教室優化」計畫，協助全台1338校改善及添購視聽教室環境與設備，包括互動式觸控螢幕、AR／VR設備、組合桌椅等，提升學生學習效果。

桃園市長興國小位屬復興區泰雅族部落，將視聽教室融入當地泰雅族文化，舞台及天花板以泰雅族傳說故事「彩虹橋」為主題，帶動整體空間的開闊與活潑。另為符合教學趨勢，也添購互動式觸控螢幕、多功能數位講桌及新型視訊設備，不僅嘉惠校內師生，未來辦理相關活動、課程時，部落居民也可以有良好且舒適的視聽環境。

台中市大新國小以綠色植物為意象，在視聽教室內設計一棵大樹，張開的枝枒綿延至天花板，垂吊的菱形燈具與木地板上的多邊形組合桌椅互相映稱。另呼應學校與國際教育作結合，將教室前方牆面設計與台灣FORMOSA相關的意象，後方牆面則設計世界地圖，希望學生能夠培養愛護鄉土的情懷，也能打開國際的視野。

嘉義縣義竹國中將原本視覺壓迫的天花板整修挑高，並賦予沉穩色調，更新燈具、風扇、加設阻回音格柵等，整體整潔乾淨、配色與物件相互協調、動線暢通舒適，大大提升了視聽教室學習環習環境。

教育部國教署表示，因應教學環境的變化，視聽教室優化不僅使學校資源更加豐富，學習方式也更多元。讓科技融入課堂，充分打造多元化視聽教室，也提升更優質的校園學習場所。