美國各地今天有數以萬計女性戴著粉色帽子、身穿T恤走上街頭，高呼「把手從我身上拿開」，抗議保守派打算限制墮胎權的舉措。

在華盛頓，近1萬名示威者豔陽下集結白宮附近廣場，接著遊行到對墮胎這個爭議議題有最後決定權的聯邦最高法院。

示威者拿著「注意你的子宮」、「讓墮胎合法」等標語，數人還打扮成去年辭世的聯邦最高法院法官、女權先驅代表人物金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的模樣。

德州9月1日通過禁止墮胎的法律後，墮胎權之爭變得更加激烈，法院和國會出現反制動作，但民眾直到現在才有大型抗爭，聯邦最高法院重新開會前兩天，美國數百座城市爆發多場示威。

66歲的退休教師布赫维茨（Laura Bushwitz）表示：「女人是人，我們都是人，我們必須像個完整的人一樣被對待。」

「我們對自己的身體應該能有自己的選擇，沒得討論。聯邦最高法院，聽到了嗎？」

年過七旬老婦馬蒂內茲（Michaellyn Martinez）告訴法新社，她19歲那年懷孕，數年後的1973年，聯邦最高法院做出「羅訴韋德案」（Roe vs Wade）判決，在胎兒能於子宮外存活之前，女性的墮胎權都應受保障。

馬蒂內茲後來生了個女兒並且結婚，僅兩年就離婚，「不能控制生育和墮胎改變了我整個生命」，「我不希望我們回到我年輕時的時代」。

在紐約，群眾齊聚曼哈頓（Foley Square）弗利廣場（Foley Square），17歲少女歐謝（Juliette O'Shea）從她就讀的曼哈頓高中號召約30名青少年參加遊行，展現與德州支持墮胎權人士的團結，「我們想告訴大家，我們是堅強且團結的一群人，德州這樣實施墮胎禁令時，我們不會沉默」。

在德州首府奧斯汀，數百人冒著酷熱上街譴責州長艾波特（Greg Abbott）簽署生效的「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act）。

「德州心跳法」是美國境內最嚴格的禁止墮胎法，只要能偵測到胚胎心跳，通常約在孕期第6週，一律不得墮胎，即使是因亂倫或性侵而懷孕也不能例外。

（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101003