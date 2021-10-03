@tiktokkertv huống luyện mấy em này k phải chuyện đơn giản ♬ Piu Piu Piu - 拼音师

世界之大無奇不有，就連蝦子也會下腰了？網路上日前瘋傳一段影片，只見民眾手持「魔法棒」，所到之處，所有蝦子就跟著後仰下腰，14秒片段讓百萬網友看了嘖嘖稱奇。

越南網友日前在抖音（TikTok）帳號「＠tiktokkertv」上傳一段新奇影片，畫面中可見，8隻蝦子一字排開，俯臥在地板上，接著原PO手持黑色棍子逐步靠近，沒想到當棍子所到之處，蝦子們接續擺動尾巴，以後仰之姿，展現高難度的下腰神技，就連第4隻「翻肚在地」的蝦子，也不例外。

超猛影片曝光後，短短3天內就突破上百萬觀看次數，網友們紛紛留言驚呼「棍子裡有磁鐵之類的嗎？」、「快告訴我如何訓練這群蝦！」、「蝦子都比我有才藝」、「第一次看到受過訓練的蝦子」、「下次就要訓練蝦子跳鍋了」。

也有人好奇這些蝦子到底是何方神聖？對此就有眼尖網友猜測是「蝦蛄」（螳螂蝦），懷疑這支影片是以「倒轉」的手法拍攝，才能流暢拍出如此高難度的行為。