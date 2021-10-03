屏東一名陳姓騎士去年9月22日上午9時許，騎機車行經民生路與工業路口，被員警告發闖紅燈，罰鍰2700元，他不服認為，當時號誌由綠燈轉黃燈，因顧及緊急剎車恐釀危險，且當下前方已有兩輛車通過，其中一輛更是警車，遂尾隨其後通過，而他通該路口停止線時，交通號誌仍為黃燈，卻遭舉發員警稱有闖紅燈的行為，因而提出行政訴訟。法院審理後認為，員警提出的採證光碟中，並未錄到陳男闖紅燈瞬間畫面，最終裁定撤銷罰單。

法院審理時，經比對員警的「唯一」現場照片內容，包括陳男機車在內，另有一台警方巡邏車及一台自小客車，但無法確認陳男有紅闖燈情事。法官說，考量3車同時闖紅燈之機率不高，何況其中1輛為警用巡邏車，當時車頂警示燈號並未開啟，堪認並無緊急勤務而須闖越紅燈，因而推斷該輛警車係於交通號誌狀態允許下，合法穿越該路口，而陳男也無闖紅燈情形，最終裁決撤銷該罰單。

法官判決後指出，員警在交通違規執法時，自應檢討提出如現場錄影蒐證畫面等資料以為取信，僅恃員警以目擊證人地位舉發駕駛人違規，就舉證精緻之要求而言，於未來司法實務必受加倍挑戰，自有檢討、精進餘地。