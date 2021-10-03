更新後畫面

製作單位聲明

國慶將至，外交部製作6分鐘國慶影片，影片開頭標明的「玉山主峰」空拍畫面，卻被登山愛好者指稱誤植瑞士阿爾卑斯山區，外交部今天說明，原畫面疑似誤植為瑞士的阿爾卑斯山，為避免任何誤會及加強辨識度，昨天已經替換其他不同的玉山主峰畫面。製作單位今天也發出道歉聲明。

為慶祝國慶，外交部今年製作國慶影片，向國際介紹台灣的點點滴滴，除了有總統蔡英文的致詞外，還有台灣防疫英雄、東奧英雄、各國捐贈疫苗抵台、國艦國造，以及布袋戲、歌仔戲等文化及宗教融合畫面。

但影片開頭標明的「玉山主峰」空拍畫面，卻遭登山愛好者指稱誤用瑞士阿爾卑斯山脈的阿彭策爾山區，網友也批評，這支原本慶賀國慶的影片，如果真得要播到雙十節之後，將是「丟臉丟到國外」。外交部看到網友在影片中的留言後，昨天已更換上新版影片。

外交部發言人崔靜麟表示，有關熱心民眾於本（10）月2日反映，今年國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面疑似誤植為瑞士的阿爾卑斯山事，為避免任何誤會及加強辨識度，外交部已經替換其他不同的玉山主峰畫面，並於同一天（10月2日)完成全面更新國慶影片相關畫面，以及13種語言版本的影片。

他說，外交部誠摯感謝民眾對本年國慶影片的關注及熱心提醒，未來也會持續精進國慶影片的製作品質及內容，秉持積極任事、精益求精的精神，繼續製做介紹台灣壯麗山河及動人故事的影片，將台灣人民的聲音傳遞到世界每個角落。

負責製作的阿賴耶電影有限公司今天也發出道歉聲明表示，製作團隊在整理數量龐大的素材檔案管理時，因端士阿爾卑斯山區空拍影像，與台灣玉山空拍影像兩支畫面極為相似，而將影片誤植。