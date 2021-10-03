高鐵宜蘭站從北到南有四城站、宜蘭站（宜蘭火車站）、縣政中心站、羅東站等4方案，圖為四城火車站外觀。（本報資料照片）

高鐵宜蘭站交通部將從四城站、宜蘭站（宜蘭火車站）、縣政中心站、羅東站四擇一，但因交通部傾向四城站的態度，與地方多數民意相左，引起地方不滿，今天（3日）立法院長游錫堃回到宜蘭，他說：「四城站缺點最多。」呼籲交通部所謂的「專業」不能只有工程面向。

游錫堃今天前往宜蘭美術館欣賞已逝藝術家林瑞珍的作品，他接受媒體提問高鐵設站問題時說，他現在不在行政部門，但身為宜蘭人，還是希望一個重大建設到宜蘭來，中央政府能夠多聽地方人民的意見，花那麼多錢、那麼重大的建設，影響可能是好幾百年。

游錫堃表示，日前宜蘭縣議會議長張建榮等地方人士到立法院，陳情書上的簽名，包括鄉長、議員、代表會主席等，都超過4分之3，他們大部分反對四城站，他會尊重民意，至於四城站不要設而設在其他地方，他是持開放態度。

他直言，任何一個站都有優缺點，但四城站缺點最多，例如蘇澳、冬山的鄉親要坐高鐵到台北市，到四城站還是要開車，他們須上蘇澳交流道在從宜蘭交流道下，再停車、買票、上月台，如果這樣「我就直接開車到台北啊。」

至於交通部提到設在宜蘭站，建物可能會蓋到9層樓高、影響景觀，游錫堃認為，這應該都不是問題，不是只有一個方案。

他指出，交通部動不動就講專業，但他曾問部長王國材「你講的專業是哪方面的專業？」但王又講不出來，因為專業牽涉到很多部門，整個宜蘭縣發展一個專業，一個都市計畫一個專業，新市鎮的開發一個專業，區段徵收一個專業，軌道工程只是很多專業其中一個而已。

游錫堃說，海底隧道都開了，還講工程多困難？應該是要各種因素考慮在內，找出最合適的方案，所謂的專業也不能只講工程。