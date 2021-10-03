「台灣試管嬰兒之父」張昇平醫師於10月1日辭世，享年76歲，張昇平曾在1984年成功完成亞洲首例試管嬰兒，從醫50多年來為逾萬對不孕夫妻帶來新生命，台北榮總生殖醫學中心昨在臉書粉絲專頁為張昇平的逝世表達不捨。

張昇平於1984年成功完成亞洲第一例試管嬰兒，被譽為「台灣試管嬰兒之父」，至今全台超過1萬名新生兒是他以生殖醫療科技生出來的。

除了完成台灣首例試管嬰兒外，張昇平也成功完成了台灣首例輸卵管內精卵植入術嬰兒、首例輸卵管內接合子植入術嬰兒，也完成台灣冷凍胚胎解凍後的試管嬰兒。

張昇平專長為不孕症及生殖內分泌、人工授精與試管嬰兒診治、子宮內膜異位症及問題月經、子宮肌瘤、腺肌瘤及婦科腫瘤諮詢與手術、停經期診治，從醫50多年，幫助許多女性解決健康問題，更讓許多新生命誕生。

台北榮總生殖醫學中心昨天在臉書發文，緬懷張昇平，感謝他帶領北榮生殖團隊創造全台第一例試管寶寶，感謝他的身教與言教，以俐落、近乎全能的雙手完成產科婦科生殖科各種醫療任務，以及對於後進總是全力照顧與教導栽培。讓後輩能夠站在巨人的肩膀上，繼續昂首闊步。