脫口秀女星龍龍日前痛訴遭薩泰爾「炎上BURN」班底「老K」言語霸凌，對方拿她與前男友賀瓏之間的關係來開玩笑，賀瓏也是薩泰爾的一員，龍龍向薩泰爾老闆博恩求助，但最初沒得到太多幫助，事情一來一往引發軒然大波，而有網友挖出龍龍過去講客家人笑話引發爭議時，她曾表示：「這件事情也許是你的底線，所以你沒有辦法拿這件事情開玩笑，但不代表這件事情不好笑，也不代表我不能拿這件事情開玩笑」，如今拿出來看，被譏諷自打臉。

龍龍與老K的言語霸凌事件延燒多日，薩泰爾老闆博恩也被捲入，慘被批評，直到昨天(10/2)博恩落淚道歉，宣布老K無限期留職停薪，老K方面則是公布這段爭議笑話完整版，並指龍龍是「喜劇圈毒瘤」，自己跟她誓不兩立，絕對不會道歉。

有網友挖出龍龍2019年引發客家人爭議時，事後曾以「笑話糾察隊出動 台灣喜劇有救了」，透露因這件事收到四面八方傳來訊息痛罵，但她表示自己只是把生活中有趣的事情寫成笑話，不想管有沒有人喜歡，「反正不管怎麼樣寫都會有人不喜歡，我們現在已經看很開了好不好」，關於消費客家人的控訴，龍龍回應：「這件事情也許是你的底線，所以你沒有辦法拿這件事情開玩笑，但不代表這件事情不好笑，也不代表我不能拿這件事情開玩笑」。

龍龍表示，笑話的尺度跟主題是因人而異，強調不該單就一個主題下去評論，「我覺得這件事情很荒謬，然後我覺得很多人雙重標準的點在這裡，所以令我很不能接受」，更直言如果不能接受各種主題，那表示單口喜劇不適合你，如今龍龍這部舊影片被挖出，不少網友認為對比之下格外諷刺，直言「快笑死，被過去的自己捅刀」、「雙標仔還想洗什麼」。