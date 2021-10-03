位於西門町的老店「福州新利大雅」，去年疑因不滿龍江路同業「新利菜館」招牌打出「福州第一家」，故意懸掛標語「全台唯一正宗、70年老店別無分號」對嗆，並在官網及美食平台網站PO文暗指對方利用老字號招牌混淆視聽，新利菜館報警提告，檢察官依《公平交易法》起訴新利大雅蔡姓負責人。台北地院審理期間，新利菜館撤告，法官判決公訴不受理，兩大知名福州菜老店紛爭落幕。

西門町福州新利大雅、龍江路的福州新利菜館2家餐廳，是老饕心目中的北市兩大傳統福州菜老店，2店都標榜是由1949年福州老師傅隨國軍帶福州菜來台。其中「福州新利大雅」餐廳更是吸引包括知名導演李安、林正盛、蔡明亮、吳念真及藝人、政商名人光臨。

北檢起訴指出，西門町康定路福州新利大雅公司，登記為「鑫俐福州小館」，與龍江路新利菜館（新利小館）均為福州菜餐廳，兩者具有同業競爭關係。疑因龍江路「新利菜館」因在招牌打出「福州第一家，since1949」字樣，激化雙方關係。

2020年9月，鑫俐福州小館蔡姓負責人，使用福州新利大雅餐廳為招牌，製作「創立1949年福州新利大雅餐廳，全台唯一正宗閩菜70年老店別無分號」標語懸掛在餐廳門口。

蔡另在餐廳官網及「夠麻吉」網站刊登廣告販售餐券，特別在廣告上註明「另有商家利用『新利』老字號招牌混淆視聽，對本店確實造成極大困擾，敬請舊雨新知，勿受騙上當」。事後新利菜館陳姓負責人因瀏覽「夠麻吉」網站發現，認為對方廣告用語已造成其營業信譽受損，報警提告。

北檢依公平法「損害他人營業信譽罪」起訴福州新利大雅負責人蔡男。北院審理期間，新利菜館陳姓負責人撤告，因本案為告訴乃論案件，法官判公訴不受理。