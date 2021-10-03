凌晨內急想方便 基隆男慘跌外木山7公尺深箱涵

基隆市警察局今天凌晨接獲報案，有一名何姓男子不慎摔落約7公尺深箱涵，所幸意識清楚，消防局中山消防分隊立即派員前往救援，利用吊臂車將男子救出，送往醫院治療。

據了解，何男凌晨1點多在中山區湖海路一帶尋找廁所，但因天色昏暗，周遭無照明設備，失足跌落道路旁約7公尺深箱涵。民眾報案後，中華派出所、中山消防分隊及第二岸巡隊外木山安檢所立即前往救援。

消防隊利用吊臂車救援，將何男吊掛出箱涵，所幸男子意識清楚，但臉部、手臂及腿部多處擦傷，消防員立即將人送往基隆長庚醫院治療。