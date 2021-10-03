時力黨主席陳椒華等人今日於時力黨部召開「蔡政府」民調記者會並表示，蔡總統目前滿意度仍有56％，而行政院長蘇貞昌的滿意度也有49.5％。陳批評，不論是疫苗處理，或是3＋11會議記錄搞黑箱等等，行政院的不少決策，都有很大改善空間。

今日除陳椒華外，還包括時力祕書長白卿芬、智庫執行長李兆立、時力高雄市議員林于凱、台灣指標民調公司總經理黃崇松等人出席記者會。而今日所公布民調，包括「總統及行政院長滿意度」、「振興5倍券」、「居住正義」以及「反中資議題」等4項議題。

根據時力公布民調指出，蔡總統滿意度為56％，不滿意度是37.4％。蘇貞昌滿意度是49.5％，不滿意度為43.1％。陳椒華認為，自疫情以來，服務業的收入銳減，而房價上漲問題以及防疫問題，政府的表現都不如預期。像是不願意處理囤房稅、3＋11會議紀錄不公開等等，讓民眾對政府沒有信心。

時力民調有關反中資議題部分，認為應該徹查中資入主各港口的有77.8％，不應該的有8.3％。應該徹查中資入主科學園區的有76.7％，不應該的有9.6％。

與振興5倍券議題相關，因三級警戒導致收入減少者有39.8％，沒有影響或是本來就沒收入者占59.7％。認為蘇內閣推出的紓困4.0有成效有42％，根本沒用的有40.4％。領振興5倍券紙本的有69.9％，數位券僅22.3％。

至於振興5倍券的花費方式，將花費在生活開銷的有67.3％，美食餐飲26.8％，觀光旅宿20％，家具家電19.7％，3C產品12.4％。另認為去年3倍券有達預期效果的有58.7％，沒效果的33.3％。認為今年能5倍券能達預期效果的有64.3％，不能的有26.7％。

關於房價上漲問題，認為漲幅合理的僅6.8％，高達82.6％認為不合理。認為政府在抑制房價炒作有成效的僅12.2％，沒效果的有73.7％。