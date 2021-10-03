隨著國內疫情趨緩，本土病例更是連續數天「嘉玲」，中央流行疫情指揮中心將宣布部分防疫措施鬆綁，其中包括放寬口罩限制。醫界憂心若民眾開始鬆懈，恐怕重蹈美、歐等國覆轍，台大前醫師林氏璧呼籲，現階段「不管有沒有打完兩劑疫苗，希望大家都能把口罩戴好戴滿」。

指揮中心今記者會將宣布新措施，儘管指揮官陳時中已定調，夜市不開放邊走邊吃，想逛夜市還是得把口罩戴好，但預期部分場所將解禁。林氏璧臉書PO文，他認為，口罩是成本相對低的防疫措施，以全球對抗Delta變種病毒的經驗來看，「光靠疫苗絕對不夠」。

林氏璧舉例，美國原本規定打完疫苗者免戴口罩，結果Delta燒起來後政策轉彎，要求民眾再把口罩戴回去。台灣社區可能有死灰復燃的Alpha，更不能排除隨時準備攻破國門的Delta。

「我們多次靠著口罩，防下一次一次的危機，台灣民眾不像歐美那麼排斥口罩，我個人認為真的不急著鬆綁口罩令。」

林氏璧認為，等國內疫苗完整接種覆蓋率達8成時，再來看看其他人的狀況，屆時討論口罩政策，比較妥當。