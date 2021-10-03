無黨籍立委林昶佐罷免案鬧雙胞，台北市議員鍾小平團隊先通過第一階段門檻，另萬華中正區當地青年組成的「清林散昶」也達到第一階段目標，第二階段連署，「清林散昶」提案領銜人周世雄3日上午，在台北市議員鍾小平居中協調下，將2500餘份的罷免連署書交給罷免林昶佐團體領銜人鄭大平整合，目標是12月18日與四大公投同日投票。

中正萬華區立委選區約25萬名選民，有效罷免門檻為10％，約2萬5000份有效連署書，但扣除掉可能字跡較為潦草、無法辨識、資料不完整等狀況，保險準備份數應達3萬至3萬5000份。

鍾小平指出，收到鄭大平的託付，初步整理連署書有3萬7千份，周世雄又送了2千多份來，我們只有一個共同目標，就是連署一定要過，如果沒過，就無法趕在12月18日的公投綁罷免，所以非常重要。

鍾小平說，林昶佐是全台北市做的最爛、民調最低的立委，萬華長久受到衛福部長陳時中、衛福部常務次長石崇良的屈辱，林都不敢站出來，而大家最恨的是，環南市場自治會長林勝東當面嗆聲的那次。

鍾小平爆料，當天是因為，林昶佐在現場等陳時中等了30分鐘，就僅幾公尺的距離，都沒去跟林勝東打招呼，陳時中一來，林就點頭哈腰，幫陳時中開車門，萬華出這樣的政治小李子太糗了，一定要罷免他。

媒體追問，林昶佐是無黨籍的，這次罷免民意的反撲，也代表著對蔡政府的不滿嗎？鍾小平表示，「當然是！」，但林昶佐絕對不是無黨籍，是「哈巴狗」深綠，而且他是支持一邊一國，意識形態更綠，從疫苗採購、萊豬贊成票，到反對公開3＋11造成萬華無盡羞辱，當然該被罷免掉，否則無法洗刷萬華的清白，一定要罷免他還給萬華公道跟尊嚴。

另外，被問到這次罷免案另一種意義是對蔡政府的不信任，鍾小平強調，當然是，陳柏惟

、林昶佐被罷免都是民意，盼國民黨主席朱立倫可以MAN起來，他質感夠好，如果MAN起來更有領導力，當選後朱也交代，一定要罷免掉這2位立委。