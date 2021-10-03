新北市土城區中央路3段249巷是都市計畫道路，但遭附近住戶長期占用，建蓋鐵皮屋阻礙通行；市府近期完成道路瓶頸打通工程，未來可縮減周邊里民通勤時間，並有助於消防救災通行。（土城區公所提供）

新北市土城區中央路3段249巷是都市計畫道路，但遭附近住戶長期占用，建蓋鐵皮屋阻礙通行，巷子變為瓶頸道路，區公所經過養工處鑑界後，將此案納入瓶頸打通案件，2月開始動工，近期完成施工，民眾可順利通道永平街，通行更便利。

中央路3段249巷原本可以銜接永安街155巷，但中間有段長約30公尺的道路用地長期遭民眾以鐵皮屋、停車等方式占用。土城永寧里長周清芳表示，該段道路被占用至少20年，里民若要前往永安街都需繞道而行，消防車進出也不易，因此報請公所解決。

土城區公所表示，該道路為8米計畫道路，前後段道路均已開通，中間路段部分土地屬公有土地，經養工處清查鑑界後，列入瓶頸打通案件，經評估後投入120萬元打通，道路一旁的水溝，施工時也已完整連結，不會影響排水系統，未來民眾可直接通往永平街或中央路，縮短車程。

另外，土城中州路3巷底與溪頭路20巷2弄也因中間相隔私有地問題，導致道路無法貫通。市議員林金結反映，巷弄內多為老舊民宅，當地人士擔心若發生嚴重災害，救災時間恐遭延誤，且影響巷內200多戶里民通行，盼市府打通道路。

林金結表示，中州路3巷障礙問題存在已久，周邊即將要實施三鶯線捷運工程，若道路打通，附近的頂埔國小學童可走該條替代道路直接通往溪頭路，避免走大車進出的中央路四段。

對此，新工處表示，初步會勘認為該道路符合道路瓶頸打通計畫，但詳細仍待2度會勘，釐清土地權責、範圍，評議過後才可納入計畫實施。