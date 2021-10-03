36歲藝人小禎（胡盈禎）8月時遭昔日號稱其閨密爆料婚內出軌，但謠言止於智者小禎心情不受影響仍是過著日常生活，近日還帶著女兒Emma登遊艇前往牛奶海戲水，而小禎火辣展現好身材，讓網友好羨慕艷「看到厲害的肌肉」。

藝人小禎曾經因罹患多囊性卵巢症候群暴肥，靠著努力運動及調整飲食來達到減脂瘦身，瘦身後的小禎常看到她在社群曬出美照，昨(2)日她就帶著女兒Emma和小馬(倪子鈞)夫婦登上遊艇一同前往牛奶海，在照片中小禎大方展現火辣比基尼，讓她E級渾圓雙球乍現，而腹部的冰塊肌顯示日常的鍛鍊成果，還有和女兒Emma同框時小禎做勢親吻，讓網友大讚「姐妹」。

小禎享受度假時光同樣嘆息著「夏天的尾巴不可能就這樣停了吧！抓好抓滿，終於來到宜蘭的牛奶海，感謝主今天的好天氣。」但她的比基尼似乎可變幻花樣，她的比基尼肩帶可在調成掛在左肩或右肩，罩杯不至於走位或滑落，也可以把肩帶取下只剩一塊布遮重點，這也讓小禎挺出超兇雙球。

小禎美照吸引網友大讚「想著宵夜。看著妳照片…我還是喝水去吧」、「能瘦下來真的好厲害！身材真的好」、「這顏色曬得好好看，正好性感」、「太美了」、「Wow比隋棠美了」、「好美的膚色 這肌肉跟優美線條 羨慕死了」、「身材真是好的沒話說100分」、「令人佩服的女性」。