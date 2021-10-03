花蓮縣政府為提供民眾於知卡宣綠森林親水公園內，又更多友善多元的遊憩設施，爭取花東基金7500萬元，將以5個主題打造共融遊戲場，預計明年兒童節前完工亮相。（羅亦晽攝）

花蓮知卡宣綠森林親水公園預計設置「有機綠拇園」、「森活天空樹」、「音樂遊戲組合」、「原木冒險遊具組合區」及「洄瀾我的家」等5個區域，提供各年齡層的大小朋友遊憩。（羅亦晽攝）

花蓮知卡宣綠森林親水公園自2014年建置多項大型親水設施，每年夏天總吸引大批遊客玩水消暑，花蓮縣政府為提供民眾更友善多元的遊憩設施，爭取花東基金7500萬元重塑公園，將以5個主題呈現共融遊戲場，設置各年齡層均可使用的友善多元遊憩設施，預計明年兒童節前完工亮相。

知卡宣綠森林親水公園位在吉安鄉，佔地約18公頃，日治時代曾是空軍基地，花蓮縣府1985年將苗圃遷移該處並重新規畫整修，成縣內自然生態重要基地，也是民眾假日遊憩首選場所之一，為提供更多元友善遊憩設施，除設置多項大型親水設施，去年在花東基金7500萬元挹注下，進行「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」。

花蓮縣府自去年10月起陸續辦理多次地方說明會，整合民眾需求，以共融式公園方式重塑知卡宣綠森林親水公園，今上午舉辦動土祈福儀式，縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、吉安鄉長游淑貞及多位縣議員出席。

工程顧問公司專案經理朱永華指出，整合先前辦理的說明會結論，預計在公園內設置「有機綠拇園」、「森活天空樹」、「音樂遊戲組合」、「原木冒險遊具組合區」及「洄瀾我的家」等5個區域，提供各年齡層的大小朋友遊憩。

其中，「原木冒險遊具組合區」將陳設較具挑戰性、冒險性的遊憩設施，激發孩童骨子裡的冒險精神，「森活天空樹」則預計架設9至12米高的眺望台，供民眾遠眺吉安鄉。

由於知卡宣公園園區植物種類豐富，有不少許多在地原生物種，朱強調，施工期間以「不破壞」園區為主，樹木部分盡量以移植方式保留，同時也會將既有100多種植栽，增加至500種，整體工程預計在明年兒童節前完工，施工前間，公園仍開放民眾休憩使用。

徐榛蔚表示，知卡宣公園此次重塑計畫以共榮公園「all in one」為理念，沒有架設新硬體，以融合性方式呈現，而園區內的綠苗中心，未來除作為保種之處，也將提供親子實作空間，與美崙山的野菜學校相互呼應，盼園區著上新裝後，能成為民眾共遊同樂的美好場域。