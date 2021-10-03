國政府以晶片荒為由，要求台積電提供商業機密，引發熱議，台北市議員羅智強則痛批蔡政府無所作為，經濟部長王美花甚至幫美方背書，稱美國不會將到手的機密公開；且總統蔡英文屢幫高端講話，有如親開「法說會」，如今台積電有難，怎麼不能出來護護台灣的護國神山？

美國為解決晶片荒，近期要求台積電、韓國三星等業者提供機密資料，經濟部長王美花1日表示，有跟美國官員了解，廠商提供資料屬於「自願性質」，美國官員也不會洩漏公開出去。不過王美花此話似在為美方「背書」，引發批評，羅智強今（3）日也在臉書指出，對於美國強制交資料，可能危及廠商技術與營運，南韓政府已決定出手護三星，直接與美國交涉；反觀蔡政府不但無所作為，經濟部長王美花居然還幫美方背書，說美國不會將到手的機密洩漏公開，「如此軟骨頭的官員，真是下台一百次也不夠！」

經濟部長王美花。（資料照／姚志平攝）

台積電之所以被稱為護國神山，羅智強說，不只是半導體產業為台灣的經濟命脈，在現今國際情勢下，晶片已被視為國家安全重要戰略物資，台機電不僅是台灣的經濟靠山，更是安全靠山。

羅智強表示，蔡政府先前屈從美國壓力，讓台積電赴美設廠，就已削弱護國神山地位與重要性，若這次還繼續讓步，讓美方取得台積電商業機密數據，未來更會被予取予求，甚至強迫技術轉移，使得台積電被吸乾掏空，被美國納為與大陸對抗的籌碼。

羅智強更直指蔡政府對外戰略錯誤，因單邊押寶美國，讓台灣只能對美唯命是從，要你吃萊豬，就必須進萊豬；要你多買武器，就只得買更多武器；要挖你的護國神山，還要幫忙背書，若不是吃定台灣會乖乖服從，美國怎會提出如此無理要求。

而台灣缺疫苗，國家有難，台積電買500萬劑相助，台積電被「勒索」，蔡英文卻神隱悶不吭聲，羅智強質疑，蔡英文屢屢幫高端講話，護到有如親開「法說會」，台積電有難，蔡英文就怎麼不能出來護護台灣的護國神山？

蔡英文屢為高端疫苗背書，羅智強形容如親開「法說會」，但台積電有難，蔡英文怎不能出來護護台灣的護國神山？圖為總統蔡英文(見圖)9月30日前往台大醫學院體育館接種第2劑高端疫苗。(劉宗龍攝)

對於台積電被強索資料，羅智強認為已涉國安層級議題，因此喊話蔡英文不要再神隱，儘速提出有效對策，捍衛護國神山絕不能讓步，若任台積電被鯨吞蠶食，高科技產業受重傷，台灣必將動搖國本，「蔡英文的喪權辱國，將如同與列強簽訂不平等條約的百年國恥」。