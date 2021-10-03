動物們都有很強烈的地盤意識，若是有其他生物闖入，大部分動物都會主動上前捍衛自己的領地。一名生態旅遊導遊日前帶團到南非的禁獵區中，豈料在快結束旅程時，意外目擊到一場罕見的「世紀對決」，一隻水牛為了驅趕白犀離開領地，竟主動上前單挑，但牠反而被攻擊到落荒而逃。

根據《每日郵報》報導，24歲的生態旅遊導遊高林（Braden Colling）日前在卡列加禁獵區（Kariega Game Reserve）目睹一場罕見的「世紀對決」，當時一隻重約2.5噸的白犀（White Rhino Bull）闖入水牛群的領地，因此牠們情緒非常激動，甚至還有一隻水牛脫離同伴，主動上前和白犀單挑。

從影片中可以看到，這隻公水牛用頭頂住白犀，不斷逼牠向後退，然而才堅持不到幾秒，白犀就開始反擊，用角將水牛輕輕頂起，隨後趁著牠還沒回過神之時，再從側面進攻，直接把水牛頂飛，在空中和地面轉了一圈，水牛自知無法贏得這場比賽，一邊躲避白犀的攻擊，一邊急忙逃回同伴的身邊。

高林透露，犀牛因為身體強壯，被稱作「非洲叢林坦克」，但在過去如果水牛和犀牛碰面，通常都會給對方足夠的空間，「我從來沒有看過水牛和犀牛打架，我覺得人生中可能再也不會看到這樣的場景」、「我看到犀牛這麼輕鬆地翻轉水牛，實在讓我大吃一驚」，幸運的是，這2隻動物都沒有因為決鬥而受傷。