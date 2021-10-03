有關網路媒體報導「美台商會踩我紅線，傳國安高層下令集體退群」，報導指稱「美台商會會長韓儒伯惹怒國安高層」、「國安高層下令，產業與政府代表集體退群」等等，國防部昨日深夜23時10分發布新聞稿駁斥，並不是事實。

國防部強調，基於疫情考量，本部在8月下旬即決定由駐美軍事代表團派員代表出席，並沒有受到其他因素的影響，特予澄清。

今年的「美台國防工業會議」（US-Taiwan Defense Industry Conference）將於10月10日至12日在美國維吉尼亞州利斯堡的Lansdowne度假村舉行，國防部決定不派員參加，國防部長邱國正日前在立院受訪強調，不派員參加的因素很單純，完全是考量疫情。

另台灣國防產業發展協會也表示，近年來本協會與美台商業協會雙方合作相當順利也保持有密切聯繫，今年囿於疫情考量無法組團赴美出席會議，此節，早於9月初即與美台商會交換意見，並獲得美台商會會長韓儒伯先生之瞭解與認同。