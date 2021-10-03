台東縣綠島鄉2021火燒島馬拉松賽3日清晨開跑。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉2021火燒島馬拉松賽3日清晨開跑。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉2021火燒島馬拉松賽3日清晨開跑。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉首場火燒島馬拉松3日清晨在綠島人權公園紀念碑前開跑，吸引近500名選手參賽，選手表示「這是今年完成的第1場馬拉松」。鄉長謝賢裕希望民眾透過路跑深度體驗當地海陸生態之美；縣長饒慶鈴允爭取經費辦理環島公路拓寬及南寮大街改善工程。

主持人喊出活動名稱「大哥路跑」，選手們齊聲高呼「見鬼了」，由謝賢裕、縣議員李數姹3日清晨5點30分鳴槍後，選手逐一開跑。謝賢裕表示，火燒島馬拉松賽自2011年以來，今年已邁入第10年，遇上COVID-19疫情，報名人數較往年減少，但仍有近500位選手自年初報名後堅持不退賽，其中住台灣日本藉6位選手、美國藉1位選手與馬來西亞藉1位選手，更有3位日本選手都是第2次參賽，顯見賽事深受國內外知名路跑好友的關注與喜愛。

林姓選手說「終於在綠島完成今年的第1場馬拉松」，他提前1天來到島上體驗當地海景及文化，更表示往後每年都會持續參與活動。鄉公所表示，活動串連在地特色美食及海上觀光，呈現在地豐富物產文化，而近2年深受COVID-19疫情影響，重創台灣旅遊業，綠島當地業者更是錯過了今年度整個觀光旺季，鄉公所未來將積極辦理各項活動。

饒慶鈴表示，疫情趨緩，綠島鄉公所遵守防疫措施辦理路跑，選手仍踴躍參與，非常感動。綠島擁有絕美海景及離島特色，是台東重要的觀光據點，為活絡綠島休閒運動產業、推動觀光產業發展，台東縣府將持續爭取經費補助相關活動。

另外，縣府積極辦理環島公路瓶頸路段改善，包括綠島北端的環島公路拓寬工程，從中寮經柴口到公館西段，總長度約1.6公里，目前此工程順利進行中，先施作聯外排水，預計11月起全面闢建道路。而南寮大街改善工程原定今年初動工，配合地方居民反映旺季施工恐衝擊生計，因此延後辦理，預訂4日復工。兩項工程皆預計2022年2月左右完工，相信完成時可進一步提升綠島鄉交通和觀光旅遊品質。