現年51歲的南韓影后金憓秀（又譯：金惠秀），近日除了接下Netflix 原創劇《少年審判》外，廣告、代言也從不間斷。近日她在個人IG上曬出一系列形象照「零修圖」側拍，真實的身材曲線再度令網友們驚呆。

金憓秀擁有甜美臉蛋與清新的氣質，加上精湛的演技，使她16歲出道後就受到矚目，陸續在《順心》、《愛情與結婚》、《我們真的相愛過嗎》、《張禧嬪》等多部電視劇及電影獲得觀眾喜愛；近幾年更以《Signal》、《浪漫醫生金師傅》、《老千》、《Hyena：富豪辯護人》等影視作品，坐穩影后的寶座，近日更接下新戲《少年審判》讓粉絲們相當期待。

近日金憓秀也憑著高人氣接下服飾代言，並在IG上曬出廣告短片及形象照側拍，只見照片中她穿著黑色的寬版帽T，搭配超貼身單車褲與厚底長靴，使「零修圖」的美腿線條完美呈現，整體造型看起來休閒又不失性感，根本不像年過半百的阿姨，網友看到後紛紛留言大讚「姊姊身材維持得太好了」、「根本是少女」、「又帥又性感的姊姊」、「身材跟臉蛋都太逆齡了」、「只有帥一個字可以形容」，獲得大批網友的讚賞。

事實上，金憓秀出道多年身材依舊性感火辣，先前還曾在頒獎典禮上以一襲性感的深V爆乳裝占領各大新聞版面，她也經常在個人IG上曬出素顏自拍照，凍齡的外表與凹凸有致的火辣身材，讓她因此獲得「最辣美魔女」的封號。