雲科大資工系教授張傳育帶領研究生張閔翔、劉凱翔，共同研發「零接觸檢測-心率及呼吸偵測技術」，獲得今年烏克蘭發明展金牌。（中華創新發明學會提供／林志成台北傳真）

2021第十七屆烏克蘭國際發明展昨晚揭曉，我國代表團共獲得31金11銀3銅，總成績摘下國際第一。有籃球界「中距離教科書」美譽的籃球國手許智超首度跨界當發明人，就以發明可訓練運動員的訓練裝置拿到第一面金牌。

台灣代表團團長，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年受到新冠疫情影響，烏克蘭國際發明展採線上評審方式競賽，吸引來自俄羅斯，埃及、印度、韓國、以色列、泰國、中國大陸等20個國家，共341件作品參加。台灣有56件作品參賽，最後總成績在國際排名第一。

有籃球界「中距離教科書」美譽的籃球國手許智超如今也跨界成為發明人！目前任職於宏國德霖科大休閒系宏的許智超，這次參賽和休閒事業管理系教師張佩婷、陳慧峰與學生馬琮堯，一起研發「運動訓練裝置」，因其便捷與多元使用性，第一次指導就拿下國際發明展金牌。

目前也擔任學校籃球隊總教練的許智超說，這項發明結合不同運動訓練使用，適合田徑訓練時，作為運動前暖身使用或是鍛鍊腿部肌肉。另外拆開後，就可作為負重訓練帶，適用在重量訓練，且可依據使用的方式的不同，來增加相關部位的強度。

新冠肺炎侵襲全球，嚴守醫院醫療量能是防疫最重要的關口，減少和病患接觸，就越能減低感染風險。

雲科大資工系教授張傳育帶領研究生張閔翔、劉凱翔，攜手台大醫院雲林分院馬惠明副院長，共同研發「零接觸檢測-心率及呼吸偵測技術」，透過追蹤人臉就能觀察頭部因為心臟收縮產生的微震動，估算病患呼吸、心率，即使關燈黑暗中也不受影響，零接觸就能掌握病患，可用於負壓隔離病房，成本低、精準度高，獲得金牌肯定。

張傳育表示，目前技術正與多家企業合作商品化，除了負壓隔離病房，也希望可應用於健身房、月子中心、居家長者照護等場域。