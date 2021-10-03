北市萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案進入第二階段連署，罷免團隊的領銜人鄭大平與在地泛藍青年組成的「清林散昶」周世雄、廖繼斌，上午在台北市議員鍾小平居中協調下，由周世雄將2500餘份的罷免連署書交給鄭大平；鍾小平表示，初步整理連署書有3萬7千份，周又送了2千多份來。

媒體追問，「清林散昶」的青年不想合作連署，內部是否有講好？周世雄表示，其實一個團隊中有些雜音是正常的，經過領銜人討論決議，真的是連署書分散，力量就會分散，經過精算做出這個決定，迫於形勢，最終目標是罷免林昶佐，不能打這個目標分散。

被問到很多選民不想把連署書交給另一個團隊才交給你們，是否覺得被背叛？周世雄表示，其實這個是極少數，大家都希望把力量集結，集中都不一定罷的成，更何況是分散，我們希望能集中火力，全力罷昶；廖繼斌補充說，我們之前也跟大家講得很清楚，今天送的表格是統一的，不會再有這個問題。

周世雄表示，團隊前陣子開始決定將聯署書整合，之前使用標楷體的連署書就不能用，改用鄭大平這邊的細明體版本，出去再回來已收到2500份連署書，後續還會繼續努力回收。

周世雄指出，民眾的反應很熱烈，包括很多立場偏綠的選民，也覺得林昶佐真的不關心地方，支持聲音非常多；至於國民黨主席朱立倫是否會幫忙？周說，目前沒有，主席盼成案後，再下來幫忙，民意到了就下來幫忙。

鍾小平連署攤位現場，有民眾表示，林昶佐讓萬華人失望透頂，一定要站出來一起罷免，真的是個很爛的立委。