基隆驚傳有提告人筆錄遭被告偷拍，而製作筆錄游姓員警竟不知情，直到筆錄內容被發上網路，事情才曝光。警局表示，游員過失已另案調查，絕不護短、依法偵辦，全案依洩漏國防以外秘密罪函送基隆地檢署偵辦。

據了解，吳姓男子與劉姓男子於8月21日中元祭放水燈遊行時發生口角，2人鬧上派出所，吳男不滿對劉提告恐嚇。由於當晚有遊行活動，多數警力投入交通勤務，所內只剩游員1人駐守，警方先是製作吳筆錄，讓人離開後，再通知劉到案說明。

未料，吳男當天凌晨又再次向警方報案，指劉男疑似在網路上發出與案件筆錄內容相關照片，要追加提告妨害名譽。受理員警追查後，發現屬實，立即通知劉將照片撤除，並同步調閱所內監視器，發現劉男當晚確實趁游員不注意時，將筆錄內容拍下，另依妨害秘密罪函送。

針對游員過失，警局表示，將加強教育訓練，提升員警受理案件敏感度及警覺性，絕不護短，全案依洩漏國防以外秘密罪函送基隆地檢署偵辦。據悉，游員從警約4年，記功3次、嘉奬522次，平時認真勤奮、表現優異，對於自己的疏失造成單位蒙羞深感抱歉，並深切檢討過錯。