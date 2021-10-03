共機擾台連續兩天創下單日最多架次紀錄！國防部1日兩度發布共機動態，單日38架次共機擾台，豈料2日國防部又是兩度公布共機動態，白天20架次、晚間19架次，合計39架次，比起前一天又多1架次的共機擾台。空軍昨晚10時在臉書公布，「捍衛領空，永不妥協」影片並指出，空軍戰神高志航說：「身為空軍，怎能讓敵機飛在我們頭上！」

空軍臉書指出，面對共機頻繁擾台，破壞區域和平的舉動，只會徒增民眾反感及兩岸緊張對立的情勢。中華民國空軍，絕不妥協！我們不分晝夜，堅守崗位，嚴密監控應處，絕不讓敵機越雷池一步。守護中華民國領空，捍衛國家主權的決心，堅定不移。

共機39架共機2日侵擾台灣西南防空識別區，創國防部公布統計以來最多架次紀錄。根據空軍發布的兩則共機動態，14架殲16、4架蘇愷30，及2架運8反潛機2日日間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；12架殲16、6架蘇愷30及1架空警500則於同日夜間侵擾台灣西南ADIZ。空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

1日出動38架共機擾台，分別為28架殲16、4架蘇愷30、4架轟6、1架運8反潛機及1架空警500。