伊朗一名10歲男童一時好奇，竟將一根8.7公分的縫針插進自己的尿道，卡在裡面長達3小時才就醫，醫師看診後發現卡針的位置較尷尬，無法按照過往的治療方式處理，只好用新穎的「穿洞法」，讓縫針刺破生殖器，才總算取出，所幸男童術後復原情況良好。

綜合外媒報導，男童疑似是出自好奇，將縫針插進下體，儘管期間有正常排尿一次，但縫針仍卡在尿道長達3小時之久。負責執刀的薩西德‧薩多吉醫科大學（ShahidSadoughi University）泌尿科專家瓦希德（Serajoddin Vahidi）表示，根據X光照片顯示，因為縫針的位置較尷尬，無法使用傳統方法，將異物推至生殖器尖端取出，因為此舉恐傷及男童的泌尿系統和生殖器。

最後醫療團隊經過多方評估，決定在男童的生殖器上「穿洞」，先是麻醉手術部位，接著緩緩推著縫針鈍部，直到尖銳的一端刺穿皮膚後，再將針順利取出。所幸，男童術後6個月恢復情況良好，不僅能正常排尿，也未造成永久性損傷。

此外，男童並無精神病史，因此院方也在排除兒童虐待和精神問題之後，在男童出院前安排他進行兒童心理諮商，推測男童當下應是出於好奇或是快感才會這樣做。而這個特殊案例，也發表在最新一期的《泌尿科病例報告》（Urology Case Reports）期刊當中。