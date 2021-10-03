賴清德昨晚以錄影方式向就讀哈佛的臺灣學生發表專題演說，指出臺灣面臨的三大挑戰，包括中國地緣政治的威脅、工業4.0啟動智慧時代的來臨、2050淨零碳排的挑戰，並向他們招手，「回臺灣貢獻一己之力、一起壯大臺灣，讓臺灣能夠成為一個更美好的國家」。

賴清德應哈佛大學台灣學生會之邀發表「從民主防疫經驗談臺灣未來發展」專題演說指出，臺灣國力正在大幅提升，當全世界因為疫情經濟衰退時，臺灣經濟受到的衝擊相對降低。臺灣人均GDP預估將從2020年的2萬8758美元，提升為2021年的3萬美元，亞洲開發銀行（ADB）最近也將臺灣今年經濟成長率，從原來預估的4.6％上修為6.2％。

他說，今年7月，美國國務院投資環境報告也指出，臺灣是全球前25大經濟體之一、美國第9大貿易夥伴，不但擁有高技能的勞動力，是全球供應鏈的重要環節，同時是東亞運輸轉運樞紐、先進研發的主要中心。尤其，在發展半導體、5G通訊、人工智慧與物聯網等新興科技產品上，具備先進研發的能力，在國際科技供應鏈扮演主導地位，是區域高科技供應鏈的中心。

他以最受到世界矚目的半導體業為例，2020年臺灣半導體產業產值超過3.2兆元，居全球第二，預估2021年將達3.8兆元，約成長18％，台積電不但成為臺灣的亮點企業，也搖身一變成為臺灣的護國神山，整個半導體產業鏈在美中科技戰後，讓臺灣的重要性大幅提升。

他說，過去有很長一段時間，臺灣的經濟成長率一直是亞洲四小龍之末，從2019年開始躍居四小龍之首，2020年臺灣防疫有成，拉大了與四小龍的差距。

他也提出台灣面臨的挑戰，第一，是中國地緣政治的威脅。從美日領袖聲明、美韓領袖聲明、G7公報、美歐公報，到近日的AUKUS，在美國強力主導下，不斷將對臺海和平穩定的關切，寫入正式的國際文件，就可以知道中國的威脅深深影響臺海和平穩定，已成為印太區域、乃至於全世界關注的焦點。

第二，是工業4.0啟動智慧時代的來臨。雖然臺灣的ICT產業非常強，但他建議，應加強打造像矽谷一樣的創業環境，並且引進國際優秀的人才。如何和民主夥伴努力確保普世權利和民主價值，仍然是未來所有創新的核心，避免人工智慧技術侵犯個人隱私、踐踏公民自由、甚至淪為鎮壓少數民族的工具，更是未來必須念茲在茲的重要課題。

第三，是2050淨零碳排的挑戰。蔡英文總統在今年4月22日世界地球日，宣示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是臺灣的目標」，臺灣將如同全球多數國家，務實規劃邁向2050淨零排放的轉型路徑。

他向哈佛的學弟妹招手，無論專業領域是什麼，無論是從臺灣前往美國唸書、還是早已落地生根的臺美人，「我們都非常歡迎大家將來學成之後，回臺灣貢獻一己之力、一起壯大臺灣，讓臺灣能夠成為一個更美好的國家」。