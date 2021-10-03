台灣不只有護國神山，還有「護國森林」！據林務局調查統計，全台保安林面積約47萬公頃，占全島森林面積22％，有「護國森林」之稱，保安林因所在地不同分別被賦予國土保安、涵養水源、防止災害、景觀保存等不同任務，但核心價值仍在守護居民安全、維護重要生態棲地。

為推廣保安林與森林永續的重要性，林務局今（3）日起至明年4月23日間，舉辦八場巡迴全台的「戶外森山派對」活動。國內率先推動國際FSC永續驗證紙漿的家用紙領導品牌舒潔、製造商金百利克拉克以永續森林企業夥伴身分響應，以企業認養位於嘉義的好美保安林地，並投入資源協助在系列活動中設攤宣導永續森林理念，邀民眾走出戶外透氣，一起認識距離最近的森林保安林！

保安林系列宣導首場活動，在有全台最美保安林之稱的「漁光保安林」登場，現場設置眾多寓教於樂的森林教育互動攤位。金百利克拉克表示，舒潔全面採用FSC驗證紙漿，認養嘉義好美保安林，持續實踐企業綠色承諾。

舒潔長期結合綠色製造與綠色教育倡議永續森林的重要性，12年前率先在台灣推出第一包通過FSC認證的衛生紙，至今仍是市場上唯一全系列紙品獲得FSC永續驗證的家紙品牌，以最高標準守護森林與環境；自2014年起，連續八年前進國小校園推廣森林教育公益課程，影響超過17000名師生。今年也與嘉義林區管理處合作，認養位於嘉義布袋的好美保安林，並號召企業志工響應植樹造林活動，種下近2500株原生樹種苗木維護林內自然生態森森不息。