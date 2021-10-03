捷運警察隊統計65歲以上老人家走失佔比例超過6成。（圖／捷運警察隊提供）

67歲老夫婦捷運站走失 員警尋2小時助合體

北市捷運常因人潮擁擠，發生民眾上不了車廂導致與家人走失，上月初，一對67歲李姓夫妻，在捷運古亭站，因曾罹患中風的先生行動緩慢，車廂門關閉後與妻子走失，所幸捷運警察通報各站，2小時內尋獲，化解一場虛驚，兩夫妻一見面朱姓妻子上前摟著先生的肩膀，展現鶼鰈情深，同時對員警表達感謝之意。

警方統計，去年9月至今，迷途走失的案件總共165件，其中65歲以上共有84件，佔65％，成人32件、少年6件、兒童13件，警方提醒家中有行動不便或失智長者的民眾，搭乘捷運時，除了須妥善看顧，可攜帶可辨識身分及家屬聯絡方式，也可透過社會局申請「防走失手鍊」，萬一發生走失，可立即取得聯繫。

警方表示，李姓夫妻，上月8日下午1點半，進入古亭捷運站，欲前往仁愛醫院就診，原要到東門站轉車，但因李翁搭乘電扶梯上月台時，捷運車廂車門緩緩關上，妻子朱婦則已進入車廂，車輛隨即開走，朱婦在東門站等候一段時間仍未見李翁到達，立刻求助捷運警察。

員警根據描述，立即通報站務人員尋找，發現李翁一直在捷運站之間換車，無法到達東門站與妻子會合，捷運警察在古亭站發現李翁，他則是搭乘捷運來來回回約2小時，遍尋不到妻子，員警立刻陪同朱婦一起前往，順利找到李翁。