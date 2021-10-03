施姓男子開車到前女友上班地點，本想給對方一個驚喜，卻看見女友的簡姓男友來接她下班，一時妒火中燒，情緒失控，拿水果刀砍傷簡，並開車朝簡衝撞，並嗆聲「我家人脈很廣，我可以用精神病脫罪，就算殺死你也沒關係」，台北地院依傷害、恐嚇危害安全罪判處施男徒刑5月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，施男今年3月2日晚間7時39分，駕車前往陳姓前女友工作地點附近，正好遇見陳女現任男友簡男來接送她上下班，因感情糾紛，與簡發生衝突。

施心生不滿，持水果刀朝向簡砍擊，造成簡左上臂、左肩膀、左腹撕裂傷、右膝及右手擦傷，並嗆簡「我家人脈很廣，我可以用精神病脫罪，就算殺死你也沒關係」，但施砍人後仍怒氣難消，還開車朝簡衝撞，恐嚇簡男。

簡男報警，警方將施男移送台北地檢署偵辦，檢察官調查時，施男認罪，檢察官依傷害罪及恐嚇危害安全罪起訴施男，聲請簡易判決處刑。

法官認為，施男遇事不思理性解決並克制情緒，僅因感情糾紛即傷害及恐嚇他人，其自我克制能力顯有未足，應予非難；但考量施男犯後坦承犯行，因雙方對和解金額談不攏，而未能達成和解，判處施男徒刑5月。

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