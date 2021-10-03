新竹縣政府為改善竹北通往竹科通勤廊帶壅塞問題，致力發展智慧交通管理，與新竹市政府自2017年合作辦理「大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫」，第三期計畫傳佳音，獲交通部智慧運輸系統發展建設計畫評鑑為「優等」佳績。

縣長楊文科說，這次全國各縣市提報給交通部約有40件計畫，有5項計畫獲得優等以上榮譽，顯現新竹縣政府辦理智慧運輸經驗及成果受到中央肯定，將持續運用智慧運輸改善交通問題外，更會全力加速十大交通建設中的經國大橋交通改善工程，盼徹底紓解交通。

交旅處長游志祥表示，該計畫一、二期的執行透過路側設施蒐集車流狀況，將整體經國橋廊帶，包含竹北市光明六路、自強南路口至新竹市慈雲路、埔頂二路口等，車流資料進行大數據分析，執行動態式智慧化號誌調整，並協同控制新竹縣市號誌，使得整體車流更為順暢時間減少30％，成效顯著。

游志祥並說，新竹運輸走廊計畫主要是針對經國橋廊帶，透過智慧號誌控制進行車流的管理，改善交通壅塞，提升行車安全，該處將持續透過智慧科技與交通結合應用，針對縣內易壅塞地點進行交通改善，打造大新竹順暢安全的交通環境。

交通部去年並補助新竹縣辦理「智慧交通安全警示系統建置計畫」，提升弱勢者和行人安全，今年再核定補助2案共3000萬元，以2500萬元執行「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫，500萬元辦理「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」，持續協助新竹縣透過智慧運輸改善交通。