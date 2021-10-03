脫口秀演員龍龍與「薩泰爾」旗下班底老K，共同參與「炎上BURN」現場喜劇，事後龍龍控訴老K脫稿演出並言語霸凌，並稱向博恩請求協助未果，事情越演越烈，面對外界炮聲隆隆，老K終於在昨晚(10/2)發聲，表示願對感到不舒服的女性、男性道歉，但直言與龍龍勢不兩立，「我絕對不會跟這個人道歉」。

龍龍與老K言語霸凌事件持續延燒，女方經紀人吐露當初跟博恩反映但他表示「管不了老K」，引發輿論抨擊，直到昨天(10/2)博恩在薩泰爾娛樂官方臉書發表影片「回應老K龍龍爭議」，博恩落淚道歉，並宣布老K無限期留職停薪，事後老K也在臉書「這是老K That's Old Kay」發布一段20分鐘影片，還原了爭議笑話以及上直播時的原貌。

老K終於發聲回應龍龍指控，他表示願向薩泰爾娛樂、執行長Hauer、博恩、賀瓏、以及所有因此感到不適的女性、男性道歉，「私人的恩怨帶給大家麻煩了，真的很抱歉」，但卻也表示事發至今沒有一家媒體記者去問他的想法，「任由對方在各平台肆意的說些資訊不對等的事，到底誰才是那個運用聲量表演這一切的人？」。

影片中，老K直言「我非常恨這個人，這個人對我來說，是一個喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤」，表示這位有了新經紀公司又加上媒體力量，認為不能再沒人站出來，他願意對公司、好朋友甚至感到不舒服的人道歉，「但我絕對不會跟這個人道歉，因為我就是跟這個人勢不兩立」。

老K表示自己深愛喜劇圈，而此人過去許多所作所為其實被眾人詬病，「這個人在做的東西，跟這個喜劇圈發展是背道而馳、會影響到喜劇圈的」，甚至坦言圈內有80%的人不喜歡這位、不願與之合作，但因為對方聲量高，才選擇跟他合作，「我覺得這個很不健康，不健康到一個程度」，因此覺得總該有人拆穿他的假面具，即使因此需要犧牲，老K仍覺得要有人去做這件事。