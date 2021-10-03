富邦悍將年度最盛大的音樂主題日「G!POP流行音樂節」將於10月9、10日登場，在音樂圈中已造成像核子彈爆發前一波震盪的「核彈級歌手」ØZI將於10日賽後用R&B的溫柔嗓音陪大家B.O. Tonight。

台灣嘻哈界的創作才子ØZI從小跟著母親葉璦菱巡演，以及唱片攝影師的爸爸陳文彬，耳濡目染培養音樂與美學天份，自2015年開始在網路平台發表音樂創作，2017年展開跨領域的發展並釋出《TITLE 頭銜》及《ME INSTEAD 奪愛》等單曲開始受到注目。

ØZI從音樂製作到MV、造型常常親自操刀，其中創作單曲《天堂島》在MV上線後，更成為他個人首支網路點擊率破百萬單曲。在2018年發行首張個人專輯《ØZI: The Album》，並以此張專輯入圍第30屆金曲獎6項獎項，橫掃當屆金曲獎ˊ項提名並勇奪最佳新人獎。

ØZI新穎的音樂風格不僅為華語樂壇注入新能量，同時也透過影像將聲音轉化為視覺，更是一直在拿作品說話的站穩華語音樂舞台，獲得「核彈級新人」的稱號。ØZI將在賽後登上環形舞台獻唱，另外還有「金曲歌王」羅時豐、「柔韌女聲」以及「排灣普通女神」也將共襄盛舉悍將一年一度不可錯過的音樂主題日。