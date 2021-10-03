受疫情影響，新竹縣政府今年停辦鑽石婚表揚大會，由縣長楊文科親自造訪，贈送像堅定婚姻的琺瑯鍋表達祝賀。楊文科稱自己用「裝傻」和妻子維持40多年的好感情，也趁機向老夫老妻們學習相守一甲子的秘訣。

峨眉鄉劉煥增、劉溫香結婚68年，依舊恩愛如昔。86歲的劉老先生說，當年2人是經媒妁之言成親，他很感謝妻子大肚能容，相處偶爾會吵架，但從來不記仇，總是關心他有沒有吃飽吃好，賢慧善良、教子有方，讓他心甘情願交出經濟大權。

劉煥增、劉溫香相守超過一甲子，到現在不管是出遠門旅遊或是過街與鄰居串門子，依然手牽手，時時顧著對方，在合影時還舉手比出愛心的姿勢，讓縣長楊文科說，這是「執子之手，與子偕老」的最佳寫照。

湖口鄉巫義統、巫羅菜妹結為連理更長達71年，夫妻鶼鰈情深，老阿婆對老公的疼愛也深深感謝，巫的兒子說，父母親互相包容尊重，相互扶持，現在還一起種菜養雞，順便活動筋骨。楊文科認熊，巫姓夫妻婚姻家庭經營有成，努力栽培子女服務社會，獲得鑽石楷模表揚是實至名歸。

社會處指出，竹北市的粘曾蘭，滿月就被送到白地里粘家做童養媳，與丈夫粘樹從小一起長大後共組家庭，69年來相互扶持，4位子女都受良好教育，成家立業有幸福的家庭。

今年鑽石婚楷模代表還有，尖石鄉陳林清和劉雪玉、新埔鎮曾建燈和曾劉秀蓉、橫山鄉鄒阿沐和鄒江英妹、新豐鄉謝明清和謝黃桂蘭、竹東鎮蕭傳和和蕭溫德妹、北埔鄉邱阿標和邱李俊英、寶山鄉李增豐和李何碧蓮、芎林鄉呂理坤和呂劉秀暇、關西鎮吳盛明和古香蘭。